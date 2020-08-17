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陳茂波：財政儲備降至八千多億

2020-08-17 列印
■政務司司長張建宗相信，短期內失業率仍會偏高。
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　　財政司司長陳茂波指過去兩輪的防疫抗疫基金及預算案的紓困措施，令本年度的預算赤字增至近二千九百億元，財政儲備由三月底時的一萬一千多億元，降至八千多億元。由於疫情有反覆，短中期經濟前景難言樂觀，又指本港在疫情受控下，才有條件恢復與外地的經濟活動。

　　另外，政府本周三將公佈五月至七月失業數據。政務司司長張建宗指勞工市場面對較大壓力，相信短期內失業率仍會偏高。中小企企業聯合會會長麥美儀說市道淡靜，商戶對經營前景失去信心，清盤、欠租等賴帳情況時有發生，部份中小企已無力承擔員工的薪酬，促請政府延長保就業計劃。

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