張宇人望放寬晚市堂食 免大量食肆結業

中國受到疫情及美國推動「去全球化」影響出口表現，加上洪災和蝗蟲肆虐，令全球懷疑國家主席習近平提出的「經濟內循環」能否力挽狂瀾，不讓中國經濟硬?陸。近日中國商務部公佈全國多個地區將成為數碼人民幣試點，相信這會為內地經濟帶來翻天覆地的轉變。 數碼貨幣的好處，是區塊鏈科技應用上人所共知的事。政府想透過這措施達到更易管治控制的目標，還是站在人民支付更方便和安全的角度考慮，在中國當下的政經環境來說，還是利多於弊。為甚麼？ 一直以來，世界各地打貪的其中一個方法，就是發行新幣取代舊幣，藉以將貪官放在地底的金錢無效化，或迫使這些黑錢見光，然後進行打擊。中國將人民幣數碼化，除了能反貪外，也連...

2020-08-17