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張宇人望放寬晚市堂食 免大量食肆結業

2020-08-17 列印
■立法會飲食業議員張宇人日前約見政務司司長張建宗，表達業界希望放寬措施的建議。
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　　食肆晚市禁堂食措施在周二屆滿，措施已實施近一個月，有傳媒引消息指政府研究是否放寬晚市堂食二人一枱。立法會飲食業議員張宇人指日前連同業界約見政務司司長張建宗，表達業界希望放寬措施的建議，他坦言現時業界已到了臨界點，如不放寬晚市堂食，估計會有三千至五千間食肆結業，業界會配合政府措施。

　　張宇人指專家擔心食客在用膳後繼續聚集時，可能不戴口罩有口水噴出，有傳播病毒風險；業界會建議員工視察措施落實情況，會要求顧客在飲食完畢後戴回口罩，「客人由進來至離開，有兩小時就已足夠。」





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