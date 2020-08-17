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全球疫情蔓延 警暫停派外受訓

2020-08-17 列印
■警方暫緩派員到海外交流及培訓。資料圖片
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　　英國軍方因應全球疫情，加上指《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，暫停為香港警隊等部門提供訓練。警方回應指，新冠疫情在全球蔓延，經評估各種因素後，主動決定暫緩派員到內地及海外接受訓練課程，日後再作檢視。

　　英國《觀察家報》引述英國國防部指，英國政府因應疫情影響，而《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，直接威脅港人的權利及自由，決定暫停向香港警隊、飛行服務隊及海事青年團總部提供訓練，當疫情完結後才重新評估。  

  據《星島日報》報道，自本港去年爆發反修例風波，警隊人手緊張，警方暫時停止警員到海外交流及培訓，待合適時機才繼續。



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