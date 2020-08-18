﻿三月本地中招 康復即歐遊 IT男二次確診

染疫男康復後去歐遊疑似「二次中招」。一名港男今年三月在本地確診，康復後於八月初到疫情反彈的西班牙旅行，返港後在機場檢測再次呈陽性。當局未知患者本身一直有殘留病毒，抑或是在外地再感染，正展開醫學追查。



本港昨日新增四十四宗確診個案，三十一宗本地感染，當中十一宗源頭未明，另約二十宗初步確診。一名「復陽」男子個案受到關注，他現年三十三歲，任職資訊科技業，三月底確診，屬本地個案，其後連續兩次檢測呈陰性後，於四月十五日出院。他於本月六日至十五日經倫敦往西班牙旅行，返港後在機場接受檢測呈陽性，正在亞博社區治療設施留醫。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男病人今次沒出現病徵，暫時未知他本身一直殘留病毒或在外地再感染，需為他作更多測試及基因排序。她說，過去有文獻指新冠病毒可殘餘在人體兩、三個月，但男病人出院近四個月，加上其病毒量較高，故未肯定其情況。



抗體三個月後劇跌



港大團隊近半年來為二百五十名康復者覆診，發現大部份患者的抗體水平在康復後三個月平均跌五成至七成半，只有小部份人的抗體水平無跌。但港大內科學系傳染病科主任孔繁毅曾指，患者的體內細胞對病毒仍然有記憶力，代表其免疫力依然存在，相信可以維持一年。另有學者援引中外多宗病例，指新冠肺炎康復者或出現「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE），當二次感染時，病徵會較初次發病時更嚴重，故建議康復者應盡量留家休養。



此外，廣華醫院院內感染群組再多一名住院病人染疫。醫管局總行政經理劉家獻指，該名七十一歲患者曾與兩名確診病人同住E7外科病房同一病格，被列為密切接觸者，局方相信他在病房被其他病人感染。該病人本月九日起在院內接受檢疫，九日及十二日兩度檢測結果為陰性。該病格另有四名病人正接受檢疫，他們檢測均呈陰性。