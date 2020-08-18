﻿私人檢測收費仍高昂﻿﻿議員憂不利推健康碼﻿

第三波疫情持續一個月多，政府將於本月底推行全民自願檢測計劃，加快找出社區隱形病人，但目前私家醫院和合資格化驗所的檢測收費仍然「高昂」，單次檢測連診症費收二千五百元。有議員稱部份醫療檢測機構或因專業保護主義，一直未有下調收費，不利日後推展健康碼；有保險業人士說，本港檢測費比澳門和內地高出數倍，導致業界損失不菲。



第三波疫情持續一個月多，政府將於本月底推行全民自願檢測計劃，加快找出社區隱形病人，但目前私家醫院和合資格化驗所的檢測收費仍然「高昂」，單次檢測連診症費收二千五百元。有議員稱部份醫療檢測機構或因專業保護主義，一直未有下調收費，不利日後推展健康碼；有保險業人士說，本港檢測費比澳門和內地高出數倍，導致業界損失不菲。



本港疫情反彈，源頭不明的個案不斷累增，社會人心惶惶，加上部份人有通關需要，市民遂向私人機構尋求新冠病毒測試，其中浸會醫院及聖德肋撒醫院上月底起已暫時提供公眾檢測服務。本報記者以市民身份，致電多間受政府認可的本地檢測機構，發現大部份私院的檢測服務，連同駐院醫生的診症費，至少需要一千八百五十元起，其中仁安醫院的接線生回覆指整個測試費用收取近二千五百元。



化驗所須轉介信才能做檢測



其他合資格的化驗所需要市民持註冊西醫的轉介信，才會為病人做測試，檢測費約九百五十至一千五百元不等。其中一間化驗中心職員表明，如須即日領取報告，價格會由九百五十元，彈升四百元至一千三百五十元，又指一直以來都沒有改動價格。



工聯會勞工界議員陸頌雄指出，私人檢測服務收費持續高企，不利市民連續尋求檢測的需要，不利政府日後推展健康碼。商界一直促請政府盡早落實「粵港澳健康碼」，疏通跨境貿易來往，有保險業人士對本報說，本港檢測費用高昂，加上社會上不斷有聲音反對內地派員助港推展全民檢測，以及有人批評內地的試劑質素參差，影響港府推展健康碼系統的進度。



他指，本港保險業每年有近百億元業務來自內地人士，但受各種防疫入境措施所限，近期不少生意白白拱手讓給澳門，業界損失慘重，要求政府正視私人檢測收費高，不利本地籌備健康碼的問題。



