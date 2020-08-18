uber百元乘車折扣撐醫護

Uber在五月曾為醫管局旗下七間醫院聯網主要急症醫院醫護提供共四萬四千份免費Uber Eats餐點，同時亦提供一萬次免費行程予本地社福機構，在疫情期間為機構的服務受眾提供安全可靠的出行方式。
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Uber在五月曾為醫管局旗下七間醫院聯網主要急症醫院醫護提供共四萬四千份免費Uber Eats餐點，同時亦提供一萬次免費行程予本地社福機構，在疫情期間為機構的服務受眾提供安全可靠的出行方式。
三月本地中招 康復即歐遊 IT男二次確診
染疫男康復後去歐遊疑似「二次中招」。一名港男今年三月在本地確診，康復後於八月初到疫情反彈的西班牙旅行，返港後在機場檢測再次呈陽性。當局未知患者本身一直有殘留病毒，抑或是在外地再感染，正展開醫學追查。 ...
2020-08-18
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大灣區打造一小時交通圈
國家發改委昨日表示，正實施「粵港澳大灣區」城際鐵路建設規劃，包括十三個城際鐵路及五個樞紐工程項目，打造區內主要城市一小時交通圈，促進香港及澳門融入國家發展大局，深化港澳與內地互利合作，維護港澳長期繁榮穩定。 國家發改委新聞發言人孟瑋指，規劃將與「粵港澳大灣區」內的高鐵、普速鐵路、市域市郊鐵路形成多層次鐵路網絡，打造大灣區主要城市一小時交通圈，而主要城市至廣東省地級市只需兩小時車程，主要城市至相鄰省會城市只需三小時，由此形成「軌道上的大灣區」。孟瑋說，加快大灣區城際鐵路建設，將有利於完善區內鐵路網絡佈局，強化廣佛、深港、珠澳三大發展極間的聯繫。
2020-08-18
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白俄總統拒重新大選 歐盟宣佈將制裁白俄官員
白俄羅斯反政府示威持續第九日，約十萬人昨在首都明斯克遊行，要求第六度連任的總統盧卡申科下台。盧卡申科強調，除非被殺害，否則不會重新大選，並再與俄羅斯總統普京通話，對方承諾必要時會提供軍事援助。同時，歐...
2020-08-18
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盡覽廣闊海景 靖林簡約大廳悠然閒逸
薄扶林單幢豪宅靖林，全幢只提供複式單位，樓齡約13年，戶戶向西南。以下放盤為4套房設計，實用面積2541方呎，廳大房大，樓底逾10呎高，並採淺木系及白色裝潢，一列玻璃窗設計，令一室更光猛。 由...
2020-08-18
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列21華企入黑名單 美加碼限制華為 杜指跌86點
中美關係再度緊張，因為美國商務部對華為實施進一步限制，美股下跌。杜指早段報27898點，跌32點；標普500指數報3381點，升8點；納指報11108點，漲89點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時...
2020-08-18
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萊比錫四強滅「聖」
新冠肺炎疫情令歐聯重開後改為一場決勝負，並移師葡萄牙里斯本閉門進行，但RB萊比錫鋒將沙比薩矢言，此舉反而對缺少淘汰賽經驗的他們有利。該隊今晚四強可望領軍擊敗巴黎聖日耳門躋身決賽，主勝可取。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播) 歐聯月初重開，撇除四場未完成的十六強次回合，八強開始各賽移師葡萄牙里斯本閉門進行，還由兩回合改成一場決勝負。RB萊比錫中場沙比薩矢言這個改動對他們有利：「己隊缺少大賽經驗，如果氣氛太熾熱，球員們反而會畏懼。所以一場過分勝負，沒有球迷，成為了我們的優勢。」 一場決勝負有利「初哥」 事實上他們於上圈便以...
2020-08-18
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超強火力煮食爐
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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港姐淘汰三人 「寸嘴」賴琦媛齊被Out 侯嘉欣未諗過會出局 標淚
《2020香港小姐競選》昨日淘汰3位候選佳麗，誕生12強。15位佳麗先在台上道出感想後，要親自揭開手上紙牌，即時知道自己是否出局，自美國回港參選的張盈悅、侯嘉欣與「寸嘴Ivy」賴琦媛最後被Out，侯嘉...
2020-08-18
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社論——善用大篩查 同步推「健康碼」
政府正召集醫護、化驗、救傷等人員，由本月底起為市民取樣，推出全港性新冠病毒大篩查，將是本港抗疫的重要一步，亦為未來推出「健康碼」鋪路。 根據當局的安排，全港十八區社區設施有專人為預約的市民做咽喉採樣，以減少採樣出錯而影響檢測的準確性，預計會有二千多名醫生和相關輔助人員參與，料可為五百萬名市民採樣，是本港有史以來最大規模的病毒檢測，也是抗擊新冠肺炎疫情的重要手段。政府不要以為所有市民都了解這次大篩查的重要性，必須大力宣傳，務求吸引最多人參與其中。 大篩查的功能，首先是找出社區中的隱形病人，截斷病毒的傳播鏈；二是為公眾打氣，當市民得知陰性結果，自然放下心頭大石，減少憂慮；同時亦...
2020-08-18
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馬場浮世繪——新季首試閘希斯出兩駒
沙田馬場今早將舉行新馬季首次泥地試閘，試閘編為兩組，途程分別是千二米和一○五○米，各有十四駒參加。今季重臨開倉的希斯，會派遣兩匹暑期來投馬「世紀舞王」和「金融才雋」參試，其餘出試馬匹，皆來自蔡約翰、苗禮德和容天鵬馬房。 馬場浮世繪
2020-08-18
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