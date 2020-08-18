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uber百元乘車折扣撐醫護

2020-08-18 列印
■Uber新一輪「Move What Matters」計劃，醫護提供總值一百萬港元的行程。
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　　Uber宣佈推出新一輪「Move What Matters」計劃，為本地醫院醫護人員提供總值一百萬港元的行程，以感謝他們不辭勞苦地對抗第三波疫情。由即日起至十月三十一日，任何一間本地醫院旗下的醫護人員均可申請在下一次行程，享受一次一百元Uber乘車折扣優惠。

　　Uber在五月曾為醫管局旗下七間醫院聯網主要急症醫院醫護提供共四萬四千份免費Uber Eats餐點，同時亦提供一萬次免費行程予本地社福機構，在疫情期間為機構的服務受眾提供安全可靠的出行方式。

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