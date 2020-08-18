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港大發現化合物減病毒複製

2020-08-18 列印
■香港大學實驗室。資料圖片
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　　港大微生物學系的研究團隊，成員包括袁國勇、袁碩峰和陳福和，於一種廣泛存在於不同病毒蛋白的「YxxØ」氨基酸基序發現一種小份子化合物「ACA」，可以防止病毒利用宿主「AP2M1」蛋白進行細胞內運輸，減少病毒複製，團隊證明此新型廣譜抗病毒策略適用於新冠肺炎病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒、甲型流感病毒、寨卡病毒和愛滋病病毒。

　　此外，馬來西亞醫藥研究機構初步檢測證實，在兩個新冠肺炎群組四名確診患者身上發現傳播速度比一般病毒快十倍的「D614G」變種毒株，是為次馬來西亞首次出現突變的變種毒株，或代表正在研發的疫苗無法發揮作用對付。

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