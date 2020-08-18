梁卓偉指，根據市民使用八達通出行上升的數據，新冠病毒的即時傳播率有機會在數日後上升至大約一的水平，即每一個病人可傳播另一人，確診數字有機會反升，情況令人擔心。他希望市民不要鬆懈，並強調現時不應放寬防疫措施，包括社交距離、邊境等。
梁卓偉籲勿放寬防疫措施
梁卓偉指，根據市民使用八達通出行上升的數據，新冠病毒的即時傳播率有機會在數日後上升至大約一的水平，即每一個病人可傳播另一人，確診數字有機會反升，情況令人擔心。他希望市民不要鬆懈，並強調現時不應放寬防疫措施，包括社交距離、邊境等。
三月本地中招 康復即歐遊 IT男二次確診
染疫男康復後去歐遊疑似「二次中招」。一名港男今年三月在本地確診，康復後於八月初到疫情反彈的西班牙旅行，返港後在機場檢測再次呈陽性。當局未知患者本身一直有殘留病毒，抑或是在外地再感染，正展開醫學追查。 ...
2020-08-18
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大灣區打造一小時交通圈
國家發改委昨日表示，正實施「粵港澳大灣區」城際鐵路建設規劃，包括十三個城際鐵路及五個樞紐工程項目，打造區內主要城市一小時交通圈，促進香港及澳門融入國家發展大局，深化港澳與內地互利合作，維護港澳長期繁榮穩定。 國家發改委新聞發言人孟瑋指，規劃將與「粵港澳大灣區」內的高鐵、普速鐵路、市域市郊鐵路形成多層次鐵路網絡，打造大灣區主要城市一小時交通圈，而主要城市至廣東省地級市只需兩小時車程，主要城市至相鄰省會城市只需三小時，由此形成「軌道上的大灣區」。孟瑋說，加快大灣區城際鐵路建設，將有利於完善區內鐵路網絡佈局，強化廣佛、深港、珠澳三大發展極間的聯繫。
2020-08-18
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白俄總統拒重新大選 歐盟宣佈將制裁白俄官員
白俄羅斯反政府示威持續第九日，約十萬人昨在首都明斯克遊行，要求第六度連任的總統盧卡申科下台。盧卡申科強調，除非被殺害，否則不會重新大選，並再與俄羅斯總統普京通話，對方承諾必要時會提供軍事援助。同時，歐...
2020-08-18
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盡覽廣闊海景 靖林簡約大廳悠然閒逸
薄扶林單幢豪宅靖林，全幢只提供複式單位，樓齡約13年，戶戶向西南。以下放盤為4套房設計，實用面積2541方呎，廳大房大，樓底逾10呎高，並採淺木系及白色裝潢，一列玻璃窗設計，令一室更光猛。 由...
2020-08-18
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列21華企入黑名單 美加碼限制華為 杜指跌86點
中美關係再度緊張，因為美國商務部對華為實施進一步限制，美股下跌。杜指早段報27898點，跌32點；標普500指數報3381點，升8點；納指報11108點，漲89點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時...
2020-08-18
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萊比錫四強滅「聖」
新冠肺炎疫情令歐聯重開後改為一場決勝負，並移師葡萄牙里斯本閉門進行，但RB萊比錫鋒將沙比薩矢言，此舉反而對缺少淘汰賽經驗的他們有利。該隊今晚四強可望領軍擊敗巴黎聖日耳門躋身決賽，主勝可取。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播) 歐聯月初重開，撇除四場未完成的十六強次回合，八強開始各賽移師葡萄牙里斯本閉門進行，還由兩回合改成一場決勝負。RB萊比錫中場沙比薩矢言這個改動對他們有利：「己隊缺少大賽經驗，如果氣氛太熾熱，球員們反而會畏懼。所以一場過分勝負，沒有球迷，成為了我們的優勢。」 一場決勝負有利「初哥」 事實上他們於上圈便以...
2020-08-18
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超強火力煮食爐
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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港姐淘汰三人 「寸嘴」賴琦媛齊被Out 侯嘉欣未諗過會出局 標淚
《2020香港小姐競選》昨日淘汰3位候選佳麗，誕生12強。15位佳麗先在台上道出感想後，要親自揭開手上紙牌，即時知道自己是否出局，自美國回港參選的張盈悅、侯嘉欣與「寸嘴Ivy」賴琦媛最後被Out，侯嘉...
2020-08-18
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社論——善用大篩查 同步推「健康碼」
政府正召集醫護、化驗、救傷等人員，由本月底起為市民取樣，推出全港性新冠病毒大篩查，將是本港抗疫的重要一步，亦為未來推出「健康碼」鋪路。 根據當局的安排，全港十八區社區設施有專人為預約的市民做咽喉採樣，以減少採樣出錯而影響檢測的準確性，預計會有二千多名醫生和相關輔助人員參與，料可為五百萬名市民採樣，是本港有史以來最大規模的病毒檢測，也是抗擊新冠肺炎疫情的重要手段。政府不要以為所有市民都了解這次大篩查的重要性，必須大力宣傳，務求吸引最多人參與其中。 大篩查的功能，首先是找出社區中的隱形病人，截斷病毒的傳播鏈；二是為公眾打氣，當市民得知陰性結果，自然放下心頭大石，減少憂慮；同時亦...
2020-08-18
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馬場浮世繪——新季首試閘希斯出兩駒
沙田馬場今早將舉行新馬季首次泥地試閘，試閘編為兩組，途程分別是千二米和一○五○米，各有十四駒參加。今季重臨開倉的希斯，會派遣兩匹暑期來投馬「世紀舞王」和「金融才雋」參試，其餘出試馬匹，皆來自蔡約翰、苗禮德和容天鵬馬房。 馬場浮世繪
2020-08-18
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