  • 2020年8月18日 星期二
  • 27º
  • 80%
熱門： 晚市堂食新冠肺炎消委會抗疫基金葵涌碼頭

日報新聞 > 港聞

梁卓偉籲勿放寬防疫措施

2020-08-18 列印
　　政府專家顧問組成員、港大醫學院院長梁卓偉強調，現時絕對不應放寬防疫措施，指各年齡層的出行數字均反彈，反映港人正出現「抗疫疲勞」問題，憂慮確診數字或會反升。

　　梁卓偉指，根據市民使用八達通出行上升的數據，新冠病毒的即時傳播率有機會在數日後上升至大約一的水平，即每一個病人可傳播另一人，確診數字有機會反升，情況令人擔心。他希望市民不要鬆懈，並強調現時不應放寬防疫措施，包括社交距離、邊境等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd