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美股中段跌57點

2020-08-18 列印
　　中美關係惡化，而美國兩黨對疫情紓困計劃遲遲未有共識，帶來不明朗因素。

　　美股中段杜指報二七八七三點，跌五十七點；納指則報一一一○三點，升八十四點。滙控美國預託證券價格見三十四點二三港元，跌零點三七港元；騰訊則見五百一十點二八港元，升五點七八港元。金價方面，紐約期金昨晚每盎司升四十七點六五美元，見一千九百九十七點四五美元。
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