晚市禁堂食限聚令延一周議員斥僅向飲食業「開刀」

政府昨宣佈延長多項社交距離措施一星期，至本月二十五日，包括晚市禁堂食、二人限聚令及室內外須戴口罩等規定。有政府專家顧問認為目前不是放寬措施時機。立法會飲食界議員張宇人則指食肆已到生死邊緣，批評政府只聽專家意見，只向飲食業「開刀」。



食衞局發言人表示，第三波疫情尚未完結，明白市民開始出現抗疫疲憊、對長時間類似禁足的措施感到不耐煩，但重申現時未到放鬆的時候。各項社交距離措施將會延長一周至本月二十五日，包括禁止食肆「晚六朝五」堂食、二人限聚令，及任何人在公眾地方時須一直佩戴口罩等。



發言人又說，正與餐飲業界合作，實行更多防疫措施，包括由不同員工負責上菜及清潔工作、提供公筷和禁止「搭枱」等，希望公眾配合，以減低傳播風險。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，全民檢測計劃若無家居令配合，加上放寬晚市堂食，會令防控工作成效打折扣，最理想是去到單位確診數字，才考慮放寬措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，暫看不到有利條件放寬防疫安排。



專家：未到放寬措施時機



身兼行會成員的立法會飲食界議員張宇人昨在社交平台上指，對政府的決定感到非常失望，指禁止晚市堂食超過一個月，食肆已到生死邊緣。他批評政府選擇偏聽一方，「所謂專家至今仍未有實質數據，證明無晚市堂食可降低多少風險」，大斥只向飲食業「開刀」，希望政府盡快解禁。



業界促推第三輪抗疫基金



餐飲聯業協會會長黃家和對本報說，業界對決定感無奈，慨歎生意跌得「非常慘烈」，已有二千多間食肆停業，六千五百間提早關門，促政府必須再推第三輪抗疫基金支援業界，渡過結業危機。



曾有消息指政府研究放寬晚市堂食限制，稻苗學會會長黃傑龍指業界原以為可以多做兩、三小時晚市生意，打算「咬住最後一根稻草捱落去」，豈料消息落空，對業內而言是「驚聞噩耗」。



另外，他要求延長保就業計劃半年，而政府和業主也應為食肆各代繳兩個月租金。



