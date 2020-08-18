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特首辦接「炭疽信」驚魂

2020-08-18 列印
　　行政長官辦公室（特首辦）昨午三時接獲「炭疽信」驚魂，職員拆閱一封寄給特首的信件時，發現內有白色粉末及一些寫有反政府字句報警。警方爆炸品處理課到場初步檢驗相信為麵粉，並非炭疽菌，案件列刑事恐嚇，暫無人被捕。警方表示，昨午金鐘添華道政府總部職員報案，指特首辧職員拆開一封寫着寄給特首林鄭月娥接收的信件時，發現信件內有白色粉末，恐為炭疽菌報警。爆炸品處理課人員奉召到場，經檢視信件內白色粉末，證實為麵粉，並非炭疽菌。而信件內有多張字條，上面寫着反中港政府的字句，警方事後檢走該封郵件等證物進一步化驗，案件列刑事恐嚇處理，並調查歹徒動機，暫無人被捕。

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