「不一樣」滑板藝術網上展暨慈善拍賣 東華三院以藝術連繫各界創善舉

藝術無遠弗屆，更可拉近人與人之間的距離，東華三院以現代藝術為媒介，推廣其150周年的誌慶慈善活動，於8月18日起一連11日舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，邀得逾50位來自內地、香港、日本及台灣的知名藝術家、攝影師、演藝名人及該院愛不同藝術之藝術家，創作並展出57組精心設計的滑板創作，為東華三院屬校學生之藝術及音樂教育籌募經費，同時藉著這項「不一樣」的慈善活動連繫社會各界，攜手推動善行，努力建構共融社會。



迎來150周年誌慶，東華三院積極尋求突破，推出多項「不一樣」的院慶活動。其中於本月18至28日舉辦的「東華三院150周年：滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」是該院與蘇富比合作籌劃的大型活動，將傳統的「線下」拍賣帶到「線上」，設實時「線上」導覽及慈善拍賣，展出共57組來自不同界別的藝術家及演藝名人等所精心設計的滑板創作，同時讓身處海外或安在家中的公眾競投心頭好，共襄善舉。







滑板運動員永不言敗 東華助人無懼路遠



東華三院文頴怡主席指出，「近年滑板藝術開始流行，並掀起藝術界的新風潮，因此本院以滑板為是次活動的創作媒介，將慈善、藝術、街頭滑板運動文化及拍賣等元素一併結合，向大眾展現本院的活力及積極求進的精神。而且滑板運動員的毅力及永不言敗的精神，與本院多年來服務大眾的精神同出一轍，展現了150周年的主題『行善‧行更遠』。」與此同時，這次活動亦會為東華三院屬校學生之藝術及音樂教育籌募經費，資助學生學習藝術和音樂，發展多元才能。



除了行善助人，是次活動亦是藝術界的盛事，文頴怡主席補充，「53位來自內地、香港、日本和台灣的知名人士為是次活動跳出藝術、攝影、演藝等專業領域，將攝影、書法、歌唱、經典漫畫等融入滑板藝術創作，成就了一項「不一樣」的藝術創舉﹗其中本院屬下復康服務單位i-dArt﹝愛不同藝術﹞的5位殘疾藝術家，便以人所熟悉的日常生活作為作品題材，創作寫實且吸引的作品。我們藉著這個慈善活動締造一個平台，讓這群不同能力的藝術家拓闊視野及建立自信，並不受地域限制向本地及海外人士展現他們的藝術天份。」











i-dArt藝術家衝出國際 創造「不一樣」的可能



東華三院於2010年成立i-dArt，這是全港首間復康機構在社區設立的藝術空間，為不同能力的人士提供一個互相欣賞和交流的藝術平台，強調拉近「同與不同」、「傷與健」的距離，向社會展現傷殘人士的藝術天份，並憑自己的才能貢獻和融入社會。東華三院賽馬會復康中心副院長楊美玲指出，i-dArt於2013年起推出3年制的藝術課程 (及後改為4年) ，至今培育了不少表現優秀的殘疾藝術家，「 i-dArt藝術家的作品在藝術界屢獲賞識，曾獲邀參展多個不同的國際展覽及活動，包括『亞洲當代藝術展』、入選『日本Big-i藝術項目』，以及獲邀參與日本藝術交流團等。」



楊美玲續指，今次參與的5位i-dArt藝術家的創作主題涵蓋飲食、香港街景、遊樂場和節日等，畫作既寫實，亦具親切感，期望讓大家產生共鳴，甚至勾起昔日回憶，會心微笑。其中一位i-dArt參展的藝術家陳詩敏創作時用色大膽、色彩繽紛，其作品曾獲香港蜆殼及Häagen-Dazs等品牌垂青，用作禮品設計。今次她的參展作品名為「屋邨遊樂場」，陳詩敏介紹，「藍天白雲下小朋友們在遊樂場一起愉快地遊玩，畫作內有氹氹轉、滑梯、爬架，我喜愛畫畫，創作讓我快樂﹗」



另一位i-dArt藝術家梁日洪的參展作品為「香港美食」，他在畫作中貫徹其「細碎的短線層層重叠」的筆觸，繪畫出其喜歡的美食。他介紹，「滑板上有美味的雲吞麵、菠蘿油、蛋撻、奶茶和燒鵝瀨。」







一邊認識 一邊繪畫「不一樣」的東華村莊



共融藝術拉近「同與不同」，東華三院150周年誌慶插畫藝術家何博欣 (Vivian Ho)曾參與該院的多項150周年主題設計，包括一幅周年誌慶插畫，Vivian以生動的筆觸和豐富的色彩，描繪151位男女老幼在「東華村莊」內得到適切的服務，照顧到生、老、病、死所需，而151人中多出的1位是一名手抱嬰孩，具讓愛延續的意義。



Vivian於今次慈善活動中再下一城，為活動設計了2組滑板藝術品，一組是為紀念東華三院150周年而設計的特別版作品「行善．行更遠」，而另一組則是她親手在滑板上繪畫，名為「上山下海行更遠」的一組3幅作品。她介紹，「行善．行更遠」由4塊滑板拼接，每塊滑板的內容也不同，涵蓋東華三院的醫療、教育、社會和公共服務及150周年誌慶，這是周年誌慶插畫的濃縮版。



Vivian直言，在眾多誌慶主題設計的作品中，她最喜歡150周年誌慶插畫，她解釋，「由初稿、修改至完成，我共花了約2個月時間。創作150周年誌慶插畫，是一項「不一樣」的挑戰，由於最初我不太熟悉東華三院的服務，所以花了不少時間做資料搜集，然後一邊認識、一邊繪畫，再在作品加入該院的各種服務及建築物。我將村莊內各式各樣的人及建築物結合，精心繪畫成一條獨特的東華村莊，村莊內的各人過著不同生活，就如一幅生動的地圖。」而她的另一幅作品「上山下海行更遠」則是一個天馬行空的幻想世界，有大眾齊心以行動實踐「行善‧行更遠」的寓意。







「東華三院150周年：滑板藝術 網上展覽暨慈善拍賣」詳情



活動日期：



2020年8月18至28日







活動網址：



www.sothebys.com/tungwah150