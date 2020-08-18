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15款嬰兒配方奶粉全含污染物

2020-08-18 列印
■消委會表示，有九款奶粉檢出基因致癌物。
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　　消委會測試十五款嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均檢出污染物氯丙二醇，長期每日攝入過量會損害腎臟的功能及影響雄性的生殖系統，含量最高的是「BELLAMY'S ORGANIC」，如以一個月大的嬰兒每天進食的正常食用份量計，將超過歐洲食物安全局的建議攝入限量。食物安全中心昨強調，按聯合國糧農組織及世衞專家委員會參考值，全部奶粉的「氯丙二醇」含量無超標。

　　有九款奶粉檢出基因致癌物環氧丙醇，但符合歐盟上限規定。不同牌子樣本在營養成份的差異不大，但售價相差甚大，由最便宜至最貴樣本差距一倍，但同得四星總評分。

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