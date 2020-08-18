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民主派傾向留守議會 陳志全朱凱廸反對

2020-08-18 列印
■民主派議員開會討論去留。資料圖片
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　　全國人大常委會早前決定，現屆立法會議員延任不少於一年。民主派議員昨日開會討論去留，大多數傾向留守議會戰線，會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識；但這決定造成內部分歧有待解決。

　　但人民力量議員陳志全形容本身並非「主留派」，認為全體民主派都應該杯葛議會；議會陣線朱凱廸形容，他屬民主派會議上的「小部份」議員。

　　民主黨主席胡志偉指留任議會有助民主派拖延「惡法」，引起社會以至國際關注，認為無法承擔因放棄議會，而令「惡法」通過的責任，又指如果留任的決定受質疑，選民會於明年選舉以選票回應。

　　公民黨黨魁楊岳橋說公民黨傾向留任，認為民主運動需要國際、街頭及議會戰線，但明白反對留任的聲音，包括未來一年議會認受程度問題。

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