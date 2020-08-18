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港貨標「中國製造」 總商會總裁批美政治動作

2020-08-18 列印
　　香港總商會總裁梁兆基批評，美國要求香港製造的產品須標為中國製造的新規定是政治動作，廠商需要短時間內加印或更改標示，產生額外的開支，而疫情下船期較長，可能令部份未改標示貨品到美國時，因已超過寬免期而無法入境，對商家造成損失。他指世貿的多邊協議清楚列明產品來源如何展示，美國單方面要求香港更改明顯違反慣例，港府會向世貿投訴。

　　在疫情下，梁兆基亦擔心港府財政能力能否持續支援企業，政府早前多輪紓困措施及寬減措施已花近三千億元，預計明年上半年經濟活動仍未能全面恢復，政府要謹慎考慮應付財政壓力。

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