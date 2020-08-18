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重案組探員從旁監視 肥賊爆竊家品店斷正

2020-08-18 列印
　　上得山多終遇虎，一名肥賊，昨凌晨在深水埗爆竊一間家品店時，被埋伏重案組探員一直監視仍懵然不知，成甕中之鱉束手就擒。警方稱，他與至少七宗爆竊案有關。　　

　　被捕男子姓劉，五十八歲。警方表示，今年三月初至本月初，港島東區、西區及灣仔區發生七宗店舖爆竊案，共損失財物約三十萬元。探員調查後，發現賊人每次選擇凌晨時份及保安設施差的地舖犯案，翻查閉路電視錄影後，相信是同一賊人所為。經情報分析及調查後，昨凌晨二時許，掩至深水埗區埋伏，在劉再次犯案爆竊長沙灣道一○一號一間家品店時成功將他拘捕，並搜出剪鉗及螺絲批等懷疑爆竊工具，案件由東區警區重案組跟進。
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