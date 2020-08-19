﻿保就業涵蓋65歲以上僱員﻿﻿ 擁強積金戶口月獲5000﻿元

政府昨日公佈第二期「保就業」計劃細節，補貼僱主支付九、十及十一月的工資，每位僱員每月最高補貼九千元，申請資格、補貼計算方式等不變，但第一期計劃已超出預留八百億撥款的一半，二期或須申請額外撥款。此外，二期亦涵蓋所有六十五歲以上僱員，他們只要有強積金戶口，均獲發五千元補貼。



勞福局局長羅致光表示，一期「保就業」計劃涉開支四百三十九億，超出預留八百億撥款的一半，暫時難以估計二期計劃開支，但形容在防疫抗疫基金預留應急款項，如不足夠，會再向立法會申請額外撥款。



創新辦總監馮程淑儀指，二期申請資格、工資補貼計算方法不變，每名員工每月最高補貼九千元，僱主須承諾不裁員，並將補貼全數發予僱員。申請期為本月三十一日至九月十三日，將補貼九、十及十一月工資，預料最早可於九月中下旬批出。



第一期獲批僱主申請二期補貼時，可由去年十二月至今年三月中，重選一個月作為「指定月份」，以此計算補貼額。



她指，一期計劃未涵蓋所有六十五歲以上僱員，二期計劃作出改變，所有年滿六十五歲僱員只要有強積金戶口，不論戶口有否款項，都可獲每月五千元補貼。



僱主如大幅裁員 須交回津貼



至於新增罰則，馮程淑儀指，已申領一期補貼的僱主，如期間大幅裁員，同時不能合理解釋，證明有意再聘請僱員填補空缺，政府可拒絕他們的二期申請；此外，所有僱主即使已申領二期補貼，如期間大幅裁員，當局亦可要求收回他們部份或全數的二期補貼。羅致光指，若有僱主的行為違反保就業目標，或有違公眾利益，當局亦會收回補貼，但沒透露詳情，強調會以個案方式處理。



對於一期出現「承諾受薪僱員人數」為零的情況，馮解釋，這是由於有關企業去年十二月至今年三月曾有薪金開支，但三月時並無僱員。目前共有三百六十八名該類僱主，當局將深入調查，至今已考察二十間，未來兩周會再考察七十五間，如果發現他們沒再請人，會要求交回補貼。



羅指，一期共批出超過十六點八萬個申請，佔整體申請八成八。對於一期中部份公司的人均補貼多於九千元，他解釋，是由於僱主揀選的「指定月份」的僱員數目，相較今年三月時多。



