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抗疫基金3.0 林鄭稱會多聽意見

2020-08-19 列印
　　行政長官林鄭月娥昨日表示，香港經濟過去一年受到包括中美摩擦、社會動亂及新冠疫情等三重打擊，今年第二季度本地生產總值按年下跌百分之九。為此，政府過去數月推出不少經濟紓緩措施，以及兩輪「防疫抗疫基金」，共動用二千八百億元，並指港府會盡快推出第三輪「防疫抗疫基金」，強調策劃期間會多聽業界意見。

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