同格六人須隔離 七醫護接受監察 仁濟病人常拉低口罩終染疫

本港昨日新增三十六宗確診個案，仁濟醫院一名六十五歲外科病房男病人，上周六因肚痛入院，當時有低燒，至前日初步確診，六名同病格病人被列為密切接觸者接受隔離。由於他經常拉低口罩，七名曾協助該病人的醫護要接受醫學監察。當局呼籲所有住院病人顧己及人、戴好口罩。



新增確診個案有三十六宗，數字呈回落跡象。當中二十九宗與之前個案相關、六宗源頭不明，餘下一宗輸入個案是來港菲傭，另有約二十宗初步確診。再多二人不治，累計七十一人病逝。



醫管局總行政經理劉家獻表示，仁濟醫院一名六十四歲外科病房男病人，上周六因肚痛到急症室求醫，當時有低燒，接受超聲波等檢查。他兩日後沒再肚痛，持續發燒，故被安排入住負壓病房及接受新冠病毒檢測，結果初步確診。



新增36確診



劉家獻指，該病人在病房內經常拉低口罩，故同病格的六名病人被列密切接觸者，其中兩名病人已出院，他們都須接受隔離。



另外，六名曾接觸該病人的醫護，以及另一名為病人採樣的醫護步出病房前已除下N95口罩，均接受醫學監測。涉事病房已進行消毒並恢復運作。



廣華醫院E7外科病房一名七十一歲男病人昨天確診。被問到有否需要為所有入院病人進行檢測，劉家獻稱，需視乎病人的臨牀情況，他強調，醫護一直以來都會為高危人士入院前檢測；當局會就事件檢討，以盡早辨別感染新冠肺炎病人。他亦呼籲所有病人戴好口罩。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，市民已出現抗疫疲勞，指街上仍有很多人，令疫情下降變慢，在未有疫苗和需要保護高危人士下，冀市民在新常態中繼續忍耐，減少聚會。



