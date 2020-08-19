  • 2020年8月19日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 海高斯風球新冠肺炎行蹤超市

日報新聞 > 港聞

美股中段跌37點

2020-08-19 列印
　　美國周二股市中段反覆，杜指報二七八○七點，跌三十七點；納指則報一一一七七點，升四十七點。滙控美國預託證券價格見三十三點九九港元，跌零點二六港元；騰訊則見五百一十一點二八港元，跌零點七二港元。紐約期金報每盎司二千零九點四美元，升十點七美元；紐約期油則報每桶四十二點六七美元，跌零點二二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd