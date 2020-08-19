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駿洋邨四五座 月底開始入伙

2020-08-19 列印
　　政府昨日宣佈，已把駿洋邨第四座（駿時樓）和第五座（駿湖樓）交還給房委會，這兩座將於本月底開始陸續入伙，房屋署將致函通知準租戶辦理入伙手續；至於第一至第三座將繼續保留作檢疫中心。

　　房屋署亦會以高身隔欄分隔檢疫中心，及駿洋邨第四、第五座和駿洋商場，強調第四和第五座是適合居住。按政府現時估計，應可於本年年底設於竹篙灣檢疫中心第三期的二千個檢疫單位投入運作後，停止使用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心，徹底消毒有關單位並交還予房委會，最快可在明年第二季初陸續入伙。

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