  • 2020年8月19日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 海高斯風球新冠肺炎行蹤超市

日報新聞 > 港聞

內地一款新冠疫苗　料12月底上市

2020-08-19 列印
　　內地目前有三款新冠病毒疫苗進入三期臨牀試驗，其中一款預計可於年底上市。國藥集團董事長劉敬楨接受內地傳媒訪問時稱，集團研發的新冠肺炎滅活疫苗已進入國際臨牀三期試驗階段，預料於十二月底可上市，年產量超過二億劑，打兩針的價格將在一千元人民幣以內。劉敬楨又指自己亦接種疫苗，沒有不良反應。內地昨日新增二十二宗確診，全部屬境外輸入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd