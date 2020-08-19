竊美導彈研究等文件交國安人員 港產雙面諜涉做中國間諜被捕

美國前中央情報局一名美籍港人，涉嫌為中國做間諜被捕。他被指早年移居美國時勾結另一名親人，替中國從事間諜活動，竊取美國的機密情報資料，將涉及導彈研究等機密文件交給中方國安部人員。聯邦調查局人員上周將他拘捕及落案，昨日在當地提堂。



被捕男子Alexander Yuk Ching Ma（譯音馬玉清），六十七歲，多年前從香港移民往美國及已歸化入籍。根據聯邦調查局提交上法庭的起訴狀表示，馬曾於一九八二年至一九八九年在中情局工作，期間獲准接觸機密資料。



被偷拍點算報酬過程



離開中情局後，馬玉清曾經遷到上海工作和居住，二○○一年又遷到夏威夷。當年三月，馬和同為前中情局人員的親戚，向中國官員提供情報，雙方曾與接頭人在香港酒店內會面三天，向對方提供有關中情局人事、行動和隱藏通訊資料的方法等機密情報。他們部份會面過程被人偷攝，其中有片段顯示，馬正在點算提供情報所獲大約是五萬美元（約港幣三十九萬元）報酬。



法庭文件指出，他在二○○四年獲聯邦調查局夏威夷分局聘請做合約員工，負責翻譯工作。之後六年期間，他經常到中國，將涉及導彈研究等機密文件交給中方國安部人員。



前CIA人員 遭FBI拘捕



去年一月，聯邦調查局派臥底喬裝中國情報人員接觸馬玉清，他向臥底承認出賣情報換取報酬。



直至上星期五雙方在夏威夷再次接觸，馬收取酬金時表明願意協助中國政府，聲稱「希望祖國成功」，執法人員將他拘捕。他被控串同一名同樣曾在中情局工作的親戚，向中國特工提供機密資料和情報，昨日在當地的聯邦法庭首度提堂，若罪名成立，最高會被判終身監禁。聯調局和中情局都沒有解釋為何要花這麼長時間才拘捕馬。



至於在案中與他串通的親戚，當局沒有公佈其姓名，也沒有對他提出起訴。據悉他已屆八十五歲高齡，患上晚期認知障礙症。



