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漁船偷運14億元可卡因 港男澳洲落網

2020-08-19 列印
■一名港男涉14億元毒品案，在澳洲被捕。
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　　澳洲聯邦警察根據線報，上周六於新南威爾士省對開海岸查獲一艘拖網漁船，在船艙檢獲約一公噸可卡因，總值約二點五億澳元（折合港幣約十四億元），拘捕船上一名四十歲姓陳香港男子及兩名分別為二十七歲及三十二歲澳洲男子。

　　三人被控企圖進口受管制藥物及拒絕報上身份的罪名，前日在雪梨中央地方法庭應訊，三人被拒保釋，他們將在十月再次上庭，一經定罪最高可判囚終身。

　　另三名被告通過新冠肺炎檢測。

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