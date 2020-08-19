共12場主題式諮詢會 施政報告10.14發表視像會議進行

今年香港飽受疫情衝擊，各界關注《施政報告》能否為民生帶來好消息。特首林鄭月娥表示，將於十月十四日提交任內第四份《施政報告》，翌日出席立法會答問大會。而因應疫情嚴峻和社交距離的限制，《施政報告》諮詢會以虛擬模式用視像會議進行。



林鄭月娥昨表示，現屆立法會會繼續履行職責至少一年，「真空期」問題已解決，無論民主派議員有何決定，她已定了任內第四份《施政報告》在十月十四日向立法會提交，然後會在十月十五日出席立法會答問大會。由於疫情仍然嚴峻，所有司局長都要全心做抗疫工作，今年《施政報告》的諮詢將採取視像會議形式，由下周開始一共有十二場主題式視像會議諮詢會。政府亦歡迎市民昨日起透過不同途徑將有關施政的建議，提交至特首辦。



因落實《港區國安法》而遭美國制裁的林鄭月娥，昨亦在社交網站回憶四十年公僕生涯，指信念和價值觀始終如一，指自己「不群不黨」，在政府內既無「馬房」，也不是「手袋黨」，但慶幸遇到好上司、好同事。她坦言過去一年是她公務生涯中最嚴峻的考驗，承受着前所未有的人身攻擊，她以徐小鳳小姐名曲《順流逆流》自勉：「幾多艱苦當天我默默接受」，「從來得失我睇透！」



形容《港區國安法》儆惡懲奸



美國在下月二十五日起，要求香港製造商品入口美國時，要把產品標籤改標示為「中國製造」，她指美國對香港實施制裁是完全不合理，港府將向世貿提出申訴。



對於《港區國安法》執行個半月，她認為起到作用，形容《港區國安法》是儆惡懲奸，懲罰犯罪的人，過去一年見到金融體系、社交媒體被武器化，用作制裁、「起底」，需要「有正氣」的《港區國安法》處理。被問及警方日前搜查壹傳媒大樓，只讓部份傳媒進入封鎖線範圍內，是否代表《港區國安法》大於新聞自由，林鄭月娥強調國家安全是頭等大事，而國際人權公約所保障的多種權利和自由，亦非無限制。



壹傳媒創辦人黎智英的兩名兒子日前入稟高等法院，要求法庭判斷警方當日所檢取的資料，是否屬警方手令涵蓋範圍。



