  • 2020年8月19日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 海高斯風球新冠肺炎行蹤超市

日報新聞 > 港聞

許智峯私人檢控西灣河開槍案 律政司要求介入及撤控

2020-08-19 列印
　　立法會議員許智峯早前向去年十一月十一日示威中，交通部警長於西灣河開槍案提出私人檢控，法庭原於八月三十一日傳召被告警長審訊，但許智峯律師團隊昨日收到信件，知悉律政司決定介入此案，昨日已去信西九龍裁判法院要求介入及撤銷檢控。許智峯對做法感到憤怒，批評律政司司長鄭若驊要求撤銷個案亦無提出任何理由，衝擊市民提出私人檢控的權利。

　　許智峯表示會與律師團隊商討，考慮於短期內提出司法覆核。他形容律政司這樣做影響深遠，要求律政司公開交代原因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd