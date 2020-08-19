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港大發現兩種新冠蛋白 有助改善現行血清檢測

2020-08-19 列印
　　港大醫學院一項研究發現，人體免疫系統在接觸新型冠狀病毒時，會對其中兩種病毒抗原，有明顯抗體反應，認為可針對性應用在新型冠狀病毒的檢測上。

  港大研究團隊指出，現行針對「刺突蛋白」和「核衣殼蛋白」的檢測，因病毒抗體與其他常見的人類冠狀病毒抗體產生交叉反應，有機會出現假陽性，團隊利用螢光素酶免疫沉澱系統分析，評估六十一名新冠肺炎患者，對十五種不同新冠病毒蛋白的抗體反應，發現當中新冠病毒獨有的兩種非結構性蛋白「ORF8」及「ORF3b」，可引起明顯抗體反應。研究結果將有助改善現行血清檢測，及推動第二代檢測的發展。研究結果已在科學雜誌《自然免疫學》發表。

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