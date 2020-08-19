港大發現兩種新冠蛋白 有助改善現行血清檢測

美國總統專機「空軍一號」周日在華盛頓附近的馬里蘭州安德魯斯空軍基地降落時，險些與一架飛近的無人機相撞。據報當時總統特朗普和他的隨行人員當時都在機上，沒有危險。美國空軍表示，已得悉事件並展開調查。當局暫未披露那架無人機的來歷，以及當時由誰控制。有網民指，事件嚴重，必須找出是何人操縱無人機， 並將之繩之於法。 消息人士透露，事發於美國東岸時間周日下午五時五十四分左右，「空軍一號」當時已啟動降落程序，突然有一架黃、黑色、外型呈十字類似無人機的飛行物體在專機的右邊出現。當時，專機上有數人望出窗外，可以清楚見到那架無人機。 據悉， 「空軍一號」當時在那架神秘無人機的上方飛過，最終於傍...

2020-08-19