﻿確診前疑通街走 警截獲逾期居留泰漢 阻「人肉播毒」危機

疫情下，外出要注意人際距離。警方上周日截查一名泰籍男子時，發現他在港逾期居留，將他送入青山灣入境事務中心羈留，經檢測後證實他確診新冠肺炎，其感染源頭不明，爆出「人肉播毒」驚魂，患者不配合當局的追查工作，暫時未掌握他在港的行蹤。



本港昨日新增二十六宗新冠肺炎確診個案，是過去約一個月以來的新低，當中二十三宗屬本地感染、八宗源頭不明，另外有十多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，未知源頭個案之中包括一名泰籍逾期居留男子，他沒有病徵，上周日被警員截查時，遭揭發他逾期居留，其後被送至青山灣入境事務中心羈留，經檢測後確診。



新增26宗個案



張竹君指，兩名曾為患者檢查的入境處人員，以及三名同房羈留人士須送檢疫，該入境中心約二百名職員及四百名羈留人士要接受病毒檢測。患者去年十月底抵港，與一名朋友居於荃灣，但他不太合作，當局暫未能獲取其他資料追查，亦未尋獲該名同住朋友，有待警方調查。她形容，入境中心的環境與一般監獄相若，認為出現大爆發的風險不大。



葵涌貨櫃碼頭方面，二號碼頭出入閘口更亭的女保安員覆檢後確診，她曾使用五號碼頭的休息室。張指，向葵涌碼頭人士派出的八千個檢測樣本瓶中，已收回約三千四百個，估計因颱風影響進度，當局已提醒碼頭營辦商盡快交回樣本。



同時，九龍灣耆康會啟業護理安老院再多一名九十八歲女院友染疫，她曾與兩名早前確診的院友同住，上周一（十日）被送往西貢樟木頭老人度假中心檢疫，周一被發現「無乜精神」而送院。



維記牛奶車隊多一人確診



維記牛奶屯門車隊亦多一人確診，其最後上班日為本月六日，工作範圍只涉運送牛奶，不涉生產。維記表示，新確診員工早前與另外七名同事接受家居隔離，其餘七人檢測結果呈陰性。



此外，聯合醫院一名八十六歲男病人，上月底病毒檢測呈陰性獲解除隔離令，惟他因併發繼發性細菌性肺炎而要繼續留醫，病情反覆，延至昨日凌晨離世。本港累計七十二人不治。