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﻿印航一機13確診 禁來港兩周

2020-08-20 列印
　　本港昨日新增三宗輸入個案，均由印度來港，其中兩人於本月十四日乘搭印度航空AI314航班抵港，同機早前已有十一名乘客確診。港府首次引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，由前日起禁止印度航空的航班抵港兩星期，直至本月三十一日。當局解釋，乘客登機前應持有陰性檢測結果，對當中有部份人抵港後確診不感意外，但今次確診人數相對較高，故首次引用有關規例暫停印度航空抵港兩星期。
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