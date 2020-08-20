李小加回應美制裁：國際投資者會聰明選擇

港交所昨天公佈上半年業績，收入及其他收益按年升百分之二，創半年度新高。對美國總統特朗普早前恨批香港金融中心地位「去死啦」（go to hell），港交所行政總裁李小加回應，美國未來的制裁措施，有可能是「殺敵一千，自損八百」或「殺敵八百，自損一千」，他強調香港是一個「很好的市場」，國際投資者會作出聰明的選擇。



特朗普早前接受訪問時指，香港在中國控制之下，永遠不會成功，更會失去國際金融中心地位。李小加回應指，現時的制裁措施與以往所認知的完全不同，可以做的時候必須做好準備，但當制裁措施失去底線時，也難以準備。



他坦言，未來的制裁措施可能是「殺敵一千、自損八百」，或「殺敵八百、自損一千」，但他強調，縱然在負面環境下，港交所表現仍創紀錄新高。



