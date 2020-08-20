「海高斯」來去匆匆 未釀成嚴重水浸

颱風「海高斯」前日中午起逼近本港，由發出一號戒備信號至九號增強信號不用二十二小時，是有紀錄以來升級時間第四快的颱風。杏花邨、大澳及鯉魚門居民都嚴陣以待，幸只有輕微水浸情況。



天文台前晚十時四十分改發今年首個八號東北烈風或暴風信號，於昨凌晨一時半改掛九號風球；本港對上一次發出九號風球是前年「山竹」襲港。在杏花邨，海面不時出現湧浪，近巴士總站行人路邊，一棵約六米高的樹被風吹倒，消防員到場用電鋸將部份樹幹切斷移走。適逢天文大潮，天文台警告低窪地區可能水浸，大澳曾出現海水倒灌，部份地方有輕微水浸。



「海高斯」來得快亦走得快，天文台昨午一時二十分取消所有熱帶氣旋警告信號，大批市民隨即排隊搭車趕返工，各交通樞紐都見人龍。



