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美股中段升61點

2020-08-20 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二七八三九點，升六十一點；納指則報一一二四九點，升三十八點。滙控美國預託證券價格見三十四點二一港元，升零點○六港元；騰訊則見五百零四點一五港元，跌一點八五港元。紐約期金報每盎司一千九百七十一點四美元，跌四十一點七美元；紐約期油則報每桶四十二點九九美元，升零點一美元。

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