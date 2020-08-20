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南亞漢行山墮潭斃命

2020-08-20 列印
■墮潭重傷的南亞裔男子，送院後證實不治。
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　　天文台雖然在昨午已取消所有風球，但天氣仍不穩定。馬鞍山昨午發生行山意外，一名南亞裔男子與友人到郊野公園行山，至馬大石澗的英雄瀑時，從約十米高處墮落水潭中，送院搶救後傷重不治。

　　一名二十五歲南亞裔男子昨午三時許，到馬鞍山郊野公園行山，至馬大石澗的英雄瀑時從十米的崖邊跌落潭中，被水沖走失去蹤影，同行朋友報警求助。救援人員立即上山搜索，消防蛙人及飛行服務隊直升機奉召到場，經過近一小時搜索，終在下游位置發現男事主。他獲救時已昏迷，頭部流血，由直升機將他吊起送往東區醫院搶救，惜傷重不治。

  警方經初步調查後相信事件無可疑。該名男子的親友趕到醫院了解，得知死訊後傷心痛哭。

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