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拖欠立會薪津與訟費 梁頌恆被入稟申破產

2020-08-20 列印
■前立法會議員梁頌恆未有還約九十三萬元的酬金、預支款項。
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　　青年新政前立法會議員梁頌恆及游蕙禎，在二○一六年宣誓風波中被褫奪議員資格，分別遭立法會行管會追討九十三萬元，惟梁頌恆未有理會多番追討，行管會早前以債權人身份入稟高院，申請將梁呈請破產。據司法機構資料顯示，案件已排期於十二月二日開庭審訊。

　　行管會早前向梁頌恆、游蕙禎兩人追討每人約九十三萬元的酬金、預支款項，以及利息和訟費。當中九萬多元為立法會議員一個月薪金，約八十三萬元為行管會分別預支給他們的資金。

　　法院判行管會勝訴，由於梁未有按判令還款，行管會決定呈請梁破產。這是香港回歸以來，行管會首次向前任立法會議員提出破產申請。



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