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社聯南昌街過渡房屋 料下周陸續入伙

2020-08-20 列印
■社聯首個「組合社會房屋計劃」南昌街項目，「南昌220」的外圍圖。
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　　社會服務聯會首個「組合社會房屋計劃」南昌街項目，將命名為「南昌220」，住戶最快下周陸續入住。南昌街項目去年十二月底開始組裝工程，今年七月順利取得俗稱「入伙紙」的佔用許可證。「南昌220」合共提供八十九個一至三人組合屋單位，單位面積由一百三十至二百九十三方呎不等。

　　申請者需要輪候公屋最少三年，正居於不適切住房。租金參考綜援的租金津貼，或不超過住戶入息百分之二十五，以較低者為準。社聯作為統籌機構，委託東華三院負責管理。

　　計劃中另一個項目「深水埗欽州街項目」，已獲得關愛基金資助購買及興建組合屋，項目正準備工程招標，興建工程預計約十二個月，料最快於二○二一年底可入伙。



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