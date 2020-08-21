﻿海關搗破 五年來最大宗 私梟家族洗錢1.9億 偷運貴牛肉食大茶飯

海關五年來破獲最大宗的走私凍肉及洗黑錢案，搗破一個靠走私貴價美國牛肉往內地起家的洗黑錢家族。海關上周截查一艘躉船檢獲一百六十公噸急凍美國牛肉，市值二千五百萬元，其後，搜查全港多個處所，拘捕十三名男女；涉案者多數有親屬關係。執法部門申請凍結大批珠寶、金飾、物業等資產，合共一點九億元。



海關記者會展示大量證物，由於有大量現金和珠寶，兩名持霰彈槍的關員在旁看守。海關表示，上周四晚展開代號「海晴」的反走私行動，在龍鼓洲對出海面截查一艘拖船和一艘躉船，檢獲一百六十公噸懷疑走私貴價美國凍牛肉，市值約二千五百萬元，當場拘捕四名男子，年齡介乎五十五至六十五歲。



拘主腦等13男女 檢1800萬現金



關員跟進調查，派員突擊搜查全港十多處地點，再拘捕六男三女，年齡介乎四十至五十八歲，再檢獲約一千八百萬元現金和貴重物品，並凍結被捕疑人名下銀行戶口共約二千七百萬元存款。被捕人士涉嫌串謀出口未列艙單貨物，違反進出口條例，以及有組織及嚴重罪行條例，所有人已保釋候查。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸稱，涉事犯罪集團以家族形式營運，主腦為一名四十一歲男子，其兄長、妻子、妹妹、妹夫及堂姊等皆是集團的骨幹成員，他們租用貨櫃場及碼頭處理凍肉，甚至自設車隊、躉船及拖船，以「一條龍形式」運作，極具規模，組織嚴密。



走私牛肉西部水域交收



據悉，涉案走私凍肉主要是美國的貴價牛肉和牛肋條，集團先將凍肉送入貨櫃箱，經拆櫃及包裝等，再安排貨櫃車運往碼頭及搬上躉船，待入夜後，拖船拖躉船至香港西部水域海面交收，接頭的內地快艇或貨船運往南沙或番禺一帶的荒廢碼頭，落貨後轉運至佛山、江門及東莞的凍倉。海關正追查相關凍肉有否流入本港市場。



凍結76帳戶八物業三車位



海關表示，集團售賣走私凍肉獲得金錢後，會存入集團成員個人或家族公司的七十六個戶口，再在香港購入大批金飾、名錶、首飾、八個物業及三個車位等以清洗黑錢，總市值逾一點二億元。



有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年截至昨日海關搗破了二十八宗同類型的走私凍肉案件，涉超過一點二億港元，相比去年同期的六宗、涉及金額約一千二百萬港元，宗數及金額皆有倍數式上升。