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醫護憂保護不足 大檢測招募反應一般

2020-08-21 列印
　　政府全民免費檢測下月起開始，執行細節引起醫生組織擔憂。據西醫工會會長楊超發了解，由政府徵招的醫護人員，每隊十八人，分三更制，每更四小時，為市民採集深喉及鼻腔樣本，經向政府爭取後，所有採集人員都會獲發全套保護裝備，萬一有採集員確診，醫管局會提供醫療服務，但不會有額外補償。醫學會主席蔡堅表示，醫學會協助招募到一百多名醫護參與大篩查，反應不熱烈，他相信是有醫生或擔心在檢測過程接觸確診患者，萬一受感染時不知有甚麼保障。

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