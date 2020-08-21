疫情趨緩單日新增18例行會授權追確診者源頭

第三波疫情有減退趨勢，昨天確診個案跌破二十宗，是一個半月以來的單日新低。有消息指，行政會議召開特別會議，會通過除了衛生主任外，授權相關人員追查新冠肺炎確診者源頭，以對付有人不合作拒絕透露接觸者的資料。



本港昨日增加十八宗確診個案，十七宗為本地感染，當中五宗源頭不明，另有十多宗初步確診。本港再多三名確診者不治，累計七十五人離世。衛生防護中心傳染病處主任張竹君（見圖）表示，昨日確診數字較少或與前日打風有關，因部份樣本收集中心昨早關閉，故較少市民交回樣本。



貨櫃碼頭再三人染疫



新增個案包括兩名外傭，她們分別曾入住旺角長興大廈二樓單位，及荃灣張大偉僱傭中心宿舍，被送入檢疫中心後確診。張稱，經警方介入後，旺角長興大廈群組單位的負責人，比早前合作得多，衛生署根據他提供的資料，找到其他有關人士並安排測試、檢疫。至於同樣不合作的泰籍逾期居留染疫男子，她指已轉交新界南重案組跟進。



據悉，行政會議召開特別會議，通過除了衛生主任外，政府可以授權相關人員追查新冠肺炎確診者源頭。張竹君形容有關安排只是不時之需，有關部門將出新聞公告，未有回應當局在追蹤源頭方面是否遇到困難。



此外，葵涌貨櫃碼頭再多三名「宏記港務」員工染疫，他們早已入住檢疫中心，曾共用休息室。張稱，當局已在碼頭派發六千五百個樣本瓶，目前已檢測約三千七百個樣本，仍有逾一千個樣本瓶已送到化驗所等候化驗。



此外，本港再多一名乘客乘搭印度航空AI314航班，於本月十四日抵港後確診，該航班先後有十四名乘客染疫。張認為，政府禁止印度航空的航班來港兩星期的安排合理，據她了解，登機人士均持有檢測陰性證明，但未知該航班有多人確診的原因。