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駿洋邨三座延期入伙 議員促補貼住戶

2020-08-21 列印
■議員促請政府向第一至三座準住戶，提供每月補貼六千元。
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　　政府早前宣佈，繼續保留駿洋邨第一至三座作檢疫中心直至年底，最快明年第二季才入伙。沙田區議員麥梓健昨批評，政府出爾反爾，失信於民，很多準居民不能接受明年第二季才可入伙，感到十分憤怒。他形容，第四至五座的居民目前進退兩難，一方面擔心染疫，「但今次唔攞鎖匙又唔知等到幾時先可以上樓」。

　　麥稱，有準居民擔心是否需要穿著防護衣到屋邨取鎖匙，另有人指連裝修師傅亦不敢到駿洋邨工作。對於第一至三座準住戶來說，部份人已無能力交租，亦有人已出現情緒問題。他促請政府向第一至三座準住戶提供每月補貼六千元，至明年入伙為止，亦應盡快尋找酒店或遠離民居的地點作檢疫中心。

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