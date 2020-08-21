﻿黎智英涉恐嚇記者﻿ ﻿事主受驚致適應障礙﻿

壹傳媒創辦人黎智英三年前涉嫌在維多利亞公園內以言語恐嚇一名報館記者，黎智英早前否認指控，案件昨早在西九龍裁判法院開審。控方稱，X事後受驚及即日報警求助，其後因此事轉任其他職位，先後三次前往精神科求醫，最終確診適應障礙症併發憂鬱情緒。X今天繼續接受盤問。



報館記者X憶述案發二○一七年六月四日，他當日被公司委派到維多利亞公園採訪，採訪對象是當晚出席「六四燭光晚會」的被告黎智英。事主傍晚接近七時在維園音樂亭發現黎智英和民主黨創黨主席李柱銘，於是在七米距離外，舉機拍攝兩人，其間遭黎智英「怒睥」兩至三次，當時自己感到莫名其妙。



當晚七時左右晚會結束，事主亦休息停止拍攝，豈料黎智英突然出現在他面前，並舉起右手食指指罵他：「我X你老母X，我實搵人搞X你，你唔好咁近影我，我講你知我影X咗你相。」事主形容當時兩人只有半米距離，當下感到「呆咗」，唯有支吾回應：「放心，我哋唔會㗎喇。」他又指當時相信黎智英「有後着傷害我（事主）」。X又稱，黎當時離他很近，曾擔心會遭對方會打，掌摑甚至推撞他。X當日離開公司後報警。



庭上播放由X親自拍攝的影片，片中黎智英曾兩度「怒睥」鏡頭；另一段由X同事拍攝的片段則顯示黎以右手食指指着X面部，喝罵「我X你老母X！」X形容黎當時「好炆，鬧得好大聲！」



X指事件後失眠，需要接受心理醫生和精神科醫生治療，並須服用鎮靜劑。他雖然仍然留在同一部門職位工作，但已減少採訪黎智英。由於黎智英曾對X稱「影咗你相」，X承受心理壓力，懼怕有人會傷害他。



事主X接受盤問，承認報館記者於二○一三至一七年期間持續地跟蹤黎智英。辯方質疑X的報館並不會報道提升黎智英形象的消息，因為他們與《蘋果日報》關係惡劣，X則回應指視乎個別新聞文章。



現年七十二歲的黎智英面對一項刑事恐嚇罪，指他於二○一七年六月四日，在香港銅鑼灣興發街維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受傷害並意圖使他受驚。



