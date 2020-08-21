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超市須減價成效遭質疑 羅致光捱轟

2020-08-21 列印
超市須減價成效遭質疑 羅致光捱轟
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　　政府第二輪保就業方案提出要獲工資補貼的兩大超市，要減價回饋市民，勞工及福利局局長羅致光（圖）昨出席電台節目解釋方案時，遭電台聽眾質疑成效，轟羅「無讀書」、是否懂得「規模經濟」即大公司可以較低價錢向供應商取貨，他回應指「我有讀書，修讀經濟」。

「我有讀書，修讀經濟」

　　電台聽眾指大型超市可以用比較低價錢向供應商取貨，質疑超市取得大額工資補貼後，如何做到回饋市民，又質疑為何不直接補貼僱員。

　　羅致光表示，相信超市或提供套餐式減價優惠，樂見向弱勢群體發放超市券，冀超市減價會起帶頭作用，他指回饋方案需令政府滿意，下周將邀請超市商討安排。他又指出，如要處理二百多萬僱員情況，恐怕至明年都處理不到。他認為如直接補貼僱員，但僱主未能營運，或導致僱員沒有工作。他承認保就業計劃「幾多窿」，難做到滴水不漏。

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