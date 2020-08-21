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疫情打擊外出用膳 七月通縮2.3%

2020-08-21 列印
■本港相隔三年多後再次出現通縮。
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　　政府公佈，七月整體消費物價按年下跌百分之二點三，是自二○一七年二月底以來，再次出現通縮；扣除一次性紓困措施，基本通脹為百分之零點二，較六月份的百分之一點二為低。統計處解釋基本通脹率回落，主要是外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致；政府會密切留意通縮風險。

　　政府發言人表示，新冠肺炎確診個案近期急升，導致飲食業經營環境變得更嚴峻，令外出用膳價格在七月轉為按年下跌，是自○四年初以來的首次；展望將來，價格壓力應會維持輕微。

　　浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指疫情期間，私人住宅租金承受較大減租壓力，而食品價格受內地入口價及美元匯價的波動影響，但兩者相對較穩定，預料未來一、兩季的通縮情況會延續，但幅度會相對溫和。

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