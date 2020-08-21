美股中段升24點
海關搗破 五年來最大宗 私梟家族洗錢1.9億 偷運貴牛肉食大茶飯
海關五年來破獲最大宗的走私凍肉及洗黑錢案，搗破一個靠走私貴價美國牛肉往內地起家的洗黑錢家族。海關上周截查一艘躉船檢獲一百六十公噸急凍美國牛肉，市值二千五百萬元，其後，搜查全港多個處所，拘捕十三名男女；...
2020-08-21
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划船破窗無懼被沖走 重慶女洪水中救男友心愛模型
重慶近日洪災。在魚洞一名女孩在洪水中划船破窗，救出男友心愛的高達模型，並成為網絡熱話。有網民表示：「能找到為你在洪水中拯救高達的女朋友，今生無悔吧！」 據報，這位體貼的女友表示當時雖然水浸但是「不是...
2020-08-21
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五旬母象受虐身世坎坷 送巴西保護區重獲新生
五十歲的母象瑪拉（Mara）經保育人士幫忙下，牠近日終順利移居至位於巴西的露天保護區展開新生活，據報被送抵至巴西野外大象庇護所的瑪拉，幾乎立即和園內的另一隻亞洲象拉娜打成一片。不過在移居過程中意外揭露了牠坎坷的身世。 《紐約時報》報道，由於布宜諾斯艾利斯的巴勒莫動物園的動物生活空間很擠逼，亞洲象瑪拉被迫與另外兩隻非洲象一起住，但瑪拉跟非洲象不和，因此經常出現典型的壓力行為。 據了解，瑪拉自幼就被經營數個馬戲團的特赫多爾家族買走以訓練表演，及後再被轉賣給洛達斯馬戲團，因誤殺訓練員，被一直鎖在停車場，直到阿根廷政府在一九九五年曾以虐待為由，把瑪拉從洛達斯馬戲團（Circo Ro...
2020-08-21
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屋苑連錄低市價成交
據星島地產網報道，二手交投氣氛審慎，屋苑續錄低價成交個案，港置分區董事劉浩勤指，將軍澳天晉1期7座中層D室，面積536方呎，兩房間隔，以967萬成交，呎價18041元，低市價3%。 天晉兩房967萬易...
2020-08-21
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憂中美爭拗礙業務 阿里首季賺394億增28%
中美關係不斷惡化，美國總統特朗普早前表示，不排除對更多中資企業實施制裁。阿里巴巴（9988）董事局主席兼首席執行官張勇昨日表示，中美關係日趨緊張，為該集團帶來不確定性，而阿里巴巴為全球最大電商平台，於...
2020-08-21
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歐霸決賽 楊格感謝祭 「國」之霸主
艾舒利楊格由曼聯棄將變成國際米蘭後防主力，感謝教練干地一手提攜。今晚在德國科隆萊茵能源中立場上演的歐霸決賽，這名三十五歲老將勢使出渾身解數，助藍黑軍團敗西維爾捧盃報答知遇之恩，該隊客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周六凌晨3:00直播） 被曼聯嫌老的艾舒利楊格今年一月轉投國米簽約至季尾，獲干地安排改打左翼衞盡情發揮助攻能力，今季各賽事共交出四入球、五助攻。他感激主帥說：「干地安排我任翼衞，給我空間參與進攻，很高興可再次取得入球和助攻。我在國米猶如重生，會好好把握機會，為球隊爭取錦標。」 西維爾歐戰遇意軍失禮 藍黑軍團季尾...
2020-08-21
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【#快來看！】Headlife第一首Music Video《心：晴》，終於出爐首播！！！
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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自封萬人迷 唔使玩爭仔 馮盈盈轉口味 想嗒圈中成熟男
馮盈盈最近在劇集《反黑路人甲》首次做女一，飾演督察「Madam Koo」愛上卧底下屬王浩信演的「張細倫」，仲要同6個女仔齊齊爭仔。私底下，盈盈自從去年底跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin） 分手...
2020-08-21
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社論——隱瞞阻抗疫 罪大惡極
新冠肺炎病毒傳染性極高，一旦阻截遲緩，後果不堪設想。但自疫情在港發生以來，一而再，再而三有人拒絕配合抗疫的調查，礙於現行條例所限，當局未作嚴厲懲處。有報道指行政會議研究通過法例，容許當局授權更多公職人員追查確診者源頭，新的安排必須同時加入嚴厲的刑罰，才能阻嚇妨礙抗疫的行為。 涉妨礙追查疫情的個案，至今至少三宗：一是北角佛堂住持一度不知所終，令當局人員未能及早進入檢疫；二是旺角兩個外傭出租單位的業主，曾拒絕披露入住者的資料；三是一名逾期居留的泰國男子，被警員截獲後送往入境處中心，檢測後實證染疫，但他不肯透露在港行蹤。上述三宗個案，都阻延追查曾與確診者接觸的人士，令當局不能及早...
2020-08-21
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張氏理論——騎師飲食步步為營
開鑼前，最辛苦的圈內人可能是幾位重磅騎師。因為暑期內不必造磅而盡量爭取吃喝，並無長期節食，再加上並無出賽體力勞動，隨時可於三幾星期內的暑假增十磅，之後要減回這十磅反而吃力，除節食、運動之外，更要焗汗也。 十多年前曾因「聚寶駒」關係，與潘頓吃過一次午餐及一次慶功宴，因午餐是於賽日前的三兩天，故他只吃了一隻蝦及一條菜，以及喝清水。慶功宴則是在沙田馬場，那是賽日後的晚上，他可有較正常吃喝。當年潘頓只是廿餘歲的小伙子已如是，目前年屆中年，真要更步步為營了。 九十年代，澳門有位重磅巴拿馬騎師叫高威利，曾是兩三屆澳門冠軍，當時他已是重磅之人，最低騎一二七磅，掛靴後到美國練馬。一年後他回...
2020-08-21
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