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美股中段升24點

2020-08-21 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二七七一七點，升二十四點；納指則報一一二一二點，升六十六點。滙控美國預託證券價格見三十三點五六港元，跌零點○九港元；騰訊則見五百一十點二八港元，升二點二八港元。紐約期金報每盎司一千九百五十二點八美元，跌十七點五美元；紐約期油則報每桶四十二點四四美元，跌零點四九美元。
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