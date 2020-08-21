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警拘疑犯被抹黑「綁架」

2020-08-21 列印
　　昨早九時許，一名女子在灣仔柯布連道與謝斐道交界，被一批便衣人員押上私家車，事後有人在互聯網上載警方拉人片段，又誣衊警員「綁架」市民及拘捕行動中沒有展示委任證。

　　警方嚴正澄清，絕無此事，對有人顛倒黑白，惡意中傷及企圖煽動仇恨感到遺憾，予以嚴厲譴責，呼籲市民勿誤信假消息。

　　警方指，較早前接報懷疑有人非法洩露個人資料，經調查後於昨早展開拘捕行動，在灣仔區以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕一名二十六歲本地女子，人員當時已明確向被捕人展示委任證及告知其被捕原因。

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