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逾半受訪長者疫下情緒負面

2020-08-21 列印
　　社福機構明愛東九龍區安老服務在八月，以電話訪問約一千九百名六十歲或以上、正使用長者中心或家居照顧服務的長者，發現五成六受訪長者指受疫情持續影響下，情緒變得負面，經常出現擔心、驚慌及困擾情況。

　　另有接近兩成受訪者指，疫情下與家人關係變得更緊密，亦有一成受訪者指與家人變得疏離。

　　明愛安老服務高級督導主任崔允然建議，社福機構可利用更靈活的手法提供服務，包括加設網上活動及提供訓練教材，讓長者繼續獲得適切支援及關懷。



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