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袁國勇視察淘大食肆助重開晚市

2020-08-21 列印
　　港大微生學系講座教授袁國勇昨聯同數個政府部門人員，前往淘大花園了解五間食肆情況，再與業界進行視像會議，希望可協助食肆重開晚市。敘福樓主席及行政總裁黃傑龍昨在社交網站表示，袁國勇有到其集團旗下餐廳視察，雙方討論洗碗過程、執枱專員等議題。

　　黃傑龍引述袁國勇指，最重要是協助仍未做到應有「基本水平」的餐廳。黃強調餐飲業願意配合可行的措施，期望盡快恢復晚市「唔使餓死」。



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