﻿奉行政教分離趨低調﻿ ﻿郭位信公道自在人心﻿

自○八年執掌城大，郭位自言以「教研合一，政教分離」的八字真言行事辦學，竭力不讓政治入侵校園，惟一九年年中的反修例風波，校園慘遭破壞，大學淪為抗爭之所，郭位更被外界批評一直不露面。據最新一期《東周刊》報道，郭位面對流言蜚語，他選擇低調行事，而當下剖白前事因由，他坦言潤物無聲背後，公道自在人心。



過去一年，香港正值多事之秋，先是一場反修例風波，大學淪為抗爭戰場，之後一場疫症遽然襲港，大學停課，城大也不能倖免，校園慘遭破壞，停課停擺，頹垣處處。如今，城大校園正加緊復修，估計費用動輒上億元，連串事件亦影響城大捐款，涉及金額最少達兩億元。



據《東周刊》報道，執掌城大第十二個年頭，郭位坦言近一年遇到的挑戰，乃前所未見。過去多年，他曾多次主動以個人名義捐款給城大，而在去年八月，他責成兩位副校長成立「緊急事故應變小組」，每日跟他開會商討如何應對校園內外的連串事件。結果小組的一言一行，皆淪為媒體和網民炒作的話題，諸如「城大校長拒絕與學生會面」、「校長完全沒影不見人」之說甚囂塵上。



籲特首聆聽年輕人聲音



對於這些言論攻訐，郭位坦言無所迴避，「很多報道刊出前從沒找我回應過一句，部份背後也別有政治意圖，所以都沒有多看，也甚少回應。有一點我很清楚，我從來都不是政治人物，高調回應太多，只會被捲入政治的漩渦。」他解釋道。



郭位的低調，在外人眼中卻變成了逃避，惟他一直依然故我，為的是貫徹他多年來主張「政教分離」的辦學理念。「城大有兩萬名學生，各有不同政見，若我們公然站在任何一方，利用學校的平台去宣揚自己的政治主張，對另一方的學生既不公平，萬一遇上衝突，我們亦無法用道理說服他們，更無法繼續教學。」早前，「香港再出發大聯盟」的聯署中，不見其名，道理也是如此。



對於自反修例風波以來一直被指逃避沒露面，甚至拒絕與學生溝通之說，郭位笑言奇怪，亦破例回應。「自去年六月至十二月，我跟學生會及社團開過八次會議，了解他們的關注與訴求，但事後他們要求我不能公開會面之事。當時，我還打過幾次電話給特首表達對事件的關注，提出政府要重整，聆聽年輕人的聲音，妥善回應。」



為了聆聽學生的聲音，郭位笑言雖自知在小部份學生眼中不受歡迎，但總是爭取機會與學生會面。原來他在去年下半年，曾三度因非新型肺炎及腸胃問題入院，而在去年十月一次入院之前，他命緊急事故應變小組向全校學生收集對反修例事件的意見，結果收到逾千條學生提問，發現要求學校就政治立場表態的訴求不多，最多的反而是關注課業安排和校園安全。



身體問題數度入院



豈料數星期後，城大即被大批黑衣人大肆破壞，繼而理大爆發大規模衝突，郭位亦再度入院，之後他兩度到理大校園嘗試尋找兩名被困的城大學生，可惜不果。對於黑衣人士破壞校園的行為，他坦言始終相信當中只有小部份是城大的學生。



政治避無可避，郭位身為一校之長，強調只希望辦好教育，讓學生在正面的環境中探求學問，「也希望學生明白校園是不牽涉政治的地方，言論自由要尊重，但也要守法，拒絕暴力。」衝突過後，他命小組設法聯絡所有被捕的城大學生，「盡可能為他們提供義務律師和一切合適的支援。這是學校應為學生做的事。」



