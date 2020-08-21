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申訴署查私營子宮頸癌疫苗機制

2020-08-21 列印
申訴署查私營子宮頸癌疫苗機制
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　　去年有醫務中心涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗，引起社會關注。申訴專員公署昨宣佈，主動調查政府現行監管本港私營醫療機構提供疫苗的機制，有否可改善之處。

　　申訴專員趙慧賢說本港出現懷疑水貨或冒牌九價子宮頸癌疫苗，成份包含常見於生理鹽水中的鈉和氯，原因之一是市場對該疫苗需求量大，惟供應有限，以至有不法份子將平行進口或冒牌的疫苗，提供給私營醫療機構。公署會向食物及衞生局、衞生署及海關進行調查。

　　家庭醫生關嘉美（見圖）對本報說，據她了解，九價子宮頸癌疫苗供港貨量長期不足，其診所每月只得單位數量疫苗。如接種冒牌疫苗，輕則沒法產生抗體失去保障；若含不明細菌可進入血液，引發紅腫發炎等。她建議市民向相熟、有信譽診所接種，留意盒上的註冊編號方便追溯來源。

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