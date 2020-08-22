﻿警「放蛇」大行動 拘38男女 走私高鐘 賣淫集團避檢疫偷渡湧港

新冠肺炎疫情持續下，警方再發現有犯罪集團經水路偷運年輕內地妓女人蛇來港，安排她們到油尖區的四及五星級酒店進行性交易，又在網上大賣廣告招攬高消費嫖客，警方昨天成功「放蛇」拘捕三十八名集團骨幹成員及內地妓女。據悉，集團過去四個月營業額達至少六百萬元。警方懷疑涉案集團與上周被搗破的賣淫團夥有關，將循相關方向調查。



被捕三十八人中，包括六名集團骨幹成員、五名協助集團運作的成員，及二十七名非法入境的內地妓女，他們分別涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留在香港」、「未獲入境處長授權留在香港」、「行使虛假文書」及「管有僞造文件」等。



油尖警區行動主任總督察甄瀚揚昨天交代案情指，警方留意全港各區多處有非法入境者從事賣淫活動，經情報分析及深入調查，發現有賣淫集團為逃避隔離檢疫，安排內地妓女從水路偷渡來港到兩間分別位於油麻地及尖沙咀的四及五星級酒店提供賣淫服務，又在網上大賣廣告招徠嫖客，留下電話號碼及社交軟件帳號等聯絡方法，但並非任何人可以致電預約，增加警方調查困難。



安排四五星級酒店交易



警方派出喬裝警員「放蛇」收集集團運作證據及部署後，油尖警區特別職務隊聯同重案組及反黑組等多個部門人員，昨日展開代號「星徑」收網行動，拘捕有關涉案人士，檢獲超過七十九萬元現金，以及在不同找換店檢取大量匯款單據，金額超過六百萬元，相信全是集團的犯罪得益。警方亦檢獲避孕套、漱口水及潤滑劑等證物，相信已成功瓦解一個活躍於油尖區的賣淫集團，並堵截他們的收入來源，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



四個月收益至少600萬



據了解，被捕的二十七名內地妓女，大部份來自珠海，年輕貌美，年齡由十八至三十六歲；集團走中高檔路線，安排在四及五星級酒店交易，每次費用逾千元，仍不乏捧場客，有妓女一日最多接待五名客人。集團經營四個月總收益至少六百萬元。警方懷疑涉案集團與上周被搗破的賣淫團夥有關，將循相關方向調查。



警方上周拘捕十四人，包括九名男女非法入境者，揭發人蛇中除了懷疑來港賣淫的內地女子，相信有賣淫集團為使妓女避過本港十四日強制檢疫，利用大嶼山靠近珠江口的地理優勢，以配備大馬力引擎的「大飛」作「人肉速遞」，甚至有妓女懷疑提供「打真軍」服務。



