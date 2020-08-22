﻿全民自願檢測九月開始﻿﻿強調樣本不會送出境﻿

政府將在下月一日展開全民病毒檢測，為期最多十四日，六歲或以上，沒病徵的港人均可自願參與，下周起可網上預約，當局會派醫護在各區檢測中心為市民取樣。特首林鄭月娥強調沒為檢測設硬性目標，希望市民主動參與，預料檢測能增加市場競爭，費用可從以前的一、二千元回落。



「普及社區檢測計劃」讓六歲或以上、沒病徵港人可免費進行一次檢測，首階段為期一周，最多延長七日。當局會在各區設立檢測中心，朝八晚八運營，醫護會採取鼻腔及咽喉的合併拭子取樣。市民下周起可在網上預約，只須填寫姓名、身份證號碼等資料。若結果呈陰性，將收到短訊通知；若結果是陽性，衞生署會致電當事人安排治療及隔離。



當局強調檢測樣本不會被送出香港境外，當局會將個人資料及樣本資料分開處理，內地在港檢測機構只會知樣本序號。內地核酸檢測支援隊五十名成員昨晚抵港，特區政府舉行儀式歡迎。



為期七天 下周網上預約



林鄭月娥形容普及檢測的能力來自中央，呼籲市民主動進行檢測。她強調，當局沒硬性檢測目標，措施是為盡早找出隱形傳播鏈。對於有報道指，當局會視乎普及檢測結果，再決定是否放寬防疫措施，林鄭指並非政府取態，未來一周十分關鍵，會視乎疫情開展後續工作，又透露近日與飲食及美容業界商討，預料首階段可恢復食肆晚市堂食，並有限制重開戲院、美容院等場所。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，至少要有五至六百萬人參與，檢測才可徹底找出隱性患者；香港檢測和認證局主席于常海指，政府應集中醫護協助有需要人士，一般市民可自行在家取樣。



